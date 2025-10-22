Coppa Italia Eccellenza, pari tra Tempio e Santa TeresaConcluse le gare di andata dei quarti, il 29 i match di ritorno
E’ terminata in parita (1-1) la sfida tra Tempio e Santa Teresa Gallura, valida per l'andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Le reti nella ripresa: al 21’ sbloccano il risultato gli uomini di Celestino Ciaroli: punzione di Ziani e incornata vincente di Sanna. Al 42’ Spano, direttamente da calcio piazzato, firma il pareggio. Qualificazione quindi rimandata alla partita di ritorno.
Gare di ritorno che si giocheranno il 29 ottobre. Questo il tabellone completo: Buddusò-Atletico Uri (andata 1-2), Ferrini-Iglesias (0-2), Nuorese-Villasimius (0-0) e Santa Teresa-Tempio (1-1).