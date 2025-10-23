Non sono mancate le emozioni e i colpi di scena nel turno infrasettimanale di tennistavolo, mercoledì. La noia non si è di certo affacciata nei tre derby vinti da Norbello e TT Sassari tra le donne e Muravera tra gli uomini.

Serie A1 femminile

La prima giornata del campionato, mette fine a una lunga attesa. È partita con la sfida tra Quattro Mori, fresco vincitore della Supercoppa, e il Norbello, finalista della scorsa stagione. Ha vinto il Norbello 3-1, solido e deciso, mentre la squadra di Curcio ha probabilmente risentito delle fatiche di Castelgoffredo, lunedì nella Supercoppa. Nel Norbello Hana Matelova è sempre una certezza, apre il match battendo Ma Hengyu, la nuova arrivata Anastasiia Kolish (campionessa d’Italia con il Castelgoffredo) parte male con Pauline Chasselin ma recupera nei tre successivi set vinti di misura. Miriam Carnovale riapre la partita battendo in quattro set Tan Wenling, ma il Norbello si affida ancora a Matelova che chiude la partita, per Chasselin non è serata.

Ottima prima anche per il TT Sassari, allenato dall’indiano Provas Mondal, che ha battuto il Muravera 3-1. Sassari conferma la giovane rumena Teodora Simon e fa esordire la rumena Irina Ciobanu e la cilena naturalizzata italiana Daniela Ortega. Muravera risponde puntando sulle diciassettenni Francesca Seu e Sofia Minurri affiancate da Roxana Istrate. Proprio la rumena parte bene battendo Simon, poi fa tutto il TT Sassari con Ciobanu che batte, non senza fatica, prima Minurri poi Istrate, e Ortega che supera Seu.

Serie A1 maschile

Altro derby che ha anticipato la seconda giornata, Marcozzi-Muravera. Ha vinto il Muravera 3-2 ma il risultato è rimasto incerto sino all’ultimo punto. Muravera inizia con il rumeno Putuntica che supera Vallino Costassa in quattro set, la Marcozzi pareggia con Chandra. Con Ismailov la partita resta aperta sino al quinto set, quando il russo ha un match point, ma Chandra lo annulla e vince 12-10. Rossi non ha problemi a battere Giordano, reagisce Ismailov che batte Vallino Costassa in tre set, ma con tanta fatica. Sul 2-2 decide l’ultimo match tra Chandra e Putuntica. Due set ciascuno, in dirittura d’arrivo si ferma Chandra, che non sfrutta tre match point, Putuntica trasforma il primo per il 13-11 finale e la vittoria.

Con i derby non è finita, sabato a Nulvi i campioni d’Italia del TT Sassari battezzano l’esordio del Santa Tecla al Palazzetto.

© Riproduzione riservata