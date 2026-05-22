Nel secondo turno dei playoff di Seconda Categoria vanno in scena i ritorni di due gare dal risultato già abbastanza delineato. In programma domenica alle 16 Monreale-La Salle (andata 0-2) e Golfo Aranci-Ottava (6-1).

Il La Salle ha vinto 2-0 l'andata contro il Monreale e si presenta al ritorno con un margine importante. Agli avversari serve una rimonta netta per ribaltare la situazione: dovranno segnare almeno tre gol senza subire reti, oppure due mantenendo la porta inviolata e poi sperare nei calci di rigore. In caso di parità dopo i novanta minuti, senza tempi supplementari, la decisione è affidata ai rigori.

Ancora più netto il vantaggio del Golfo Aranci, che ha travolto l'Ottava per 6-1 nella gara di andata. Il ritorno è sostanzialmente una formalità, ma il calcio a volte riserva sorprese e gli ospiti proveranno comunque a rendere la serata meno amara.

© Riproduzione riservata