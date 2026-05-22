Non c’è stato nemmeno il tempo di archiviare definitivamente la stagione appena conclusa che la società si è subito rimessa al lavoro per programmare il futuro. La parola d’ordine è una sola: ripartire. E per farlo, la scelta è stata immediata e convinta.

La base da cui costruire la nuova stagione 2026/2027 sarà ancora Giuseppe Tendas, riconfermato alla guida della squadra grazie al lavoro svolto, alla professionalità dimostrata e alla capacità di trasmettere identità e mentalità al gruppo.

Preparato, meticoloso e sempre attento ai dettagli, il mister rappresenta una garanzia per il progetto tecnico della società. Una figura centrale attorno alla quale si sta già lavorando per costruire una rosa all’altezza delle ambizioni del club.

La dirigenza è infatti già operativa sul mercato e nella programmazione della prossima stagione, con l’obiettivo di mettere a disposizione dello staff tecnico una squadra competitiva, ma soprattutto pronta a crescere nel tempo.

Accanto ai risultati sportivi, resta fondamentale la volontà di valorizzare e far crescere i giovani del vivaio, patrimonio imprescindibile per il presente e il futuro della società. Entusiasmo, appartenenza e voglia di migliorarsi saranno gli elementi chiave della nuova ripartenza.

L’ambiente vuole tornare a vivere emozioni importanti e la sensazione è che il lavoro sia già iniziato nella giusta direzione.

La stagione 2026/2027 prende forma giorno dopo giorno, con la volontà di costruire un percorso serio, ambizioso e capace di riportare entusiasmo dentro e fuori dal campo. La società ha scelto la continuità tecnica come punto di partenza, nella convinzione che lavoro, organizzazione e crescita dei giovani siano le basi più solide su cui costruire il futuro.

L’obiettivo ora è trasformare programmazione e sacrifici in risultati concreti.

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