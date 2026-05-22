La Torres è pronta a salpare verso la Campania. Dopo aver conquistato la fase regionale della Serie C Unica, i rossoblù di coach Antonio Mura puntano la prua verso Sarno, in provincia di Salerno, dove domenica (ore 19) affronteranno la Cleman Impianti nell’andata dello spareggio che mette in palio la promozione in B Interregionale.

I favori del pronostico pendono dalla parte dei campani: Sarno è una squadra profonda e ricca di esperienza, capace di imporsi nella finale regionale contro Matese grazie soprattutto all’ala lituana Simas Raupys, che ha chiuso la prima fase a quasi 19 punti di media. A completare il reparto lunghi c’è anche una vecchia conoscenza del basket sardo come Ferdinando Matrone, che tra il 2017 e il 2019 ha vestito la maglia della Cagliari Dinamo Academy in Serie A2. Sul perimetro meritano attenzione anche il playmaker Beatrice e i tiratori Moccia e Cucco, entrambi in doppia cifra di media.

La Torres, in ogni caso, non parte battuta: Casu e Pitirra, trascinatori nella finale contro la Dinamo Academy, saranno chiamati a guidare un gruppo carico di entusiasmo dopo il titolo regionale conquistato da autentica outsider.

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