Pierluigi Scotto resta sulla panchina dell'Usinese dopo il bel campionato di Promozione giocato nella stagione appena conclusa.

La comunicazione è della società. «Scotto ha dimostrato competenza, professionalità e attaccamento ai nostri colori, ed è un vero vanto per questa categoria». Quest'anno l'Usinese è arrivata ai playoff finendo al terzo posto nella classifica per un eventuale ripescaggio in Eccellenza.

La squadra avrebbe dovuto giocare la finalina col Castiadas proprio per definire questa classifica: il Castiadas ha però rinunciato a questa partita particolarmente attesa nella società e nella tifoseria locale.

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