Il momento è arrivato. L’ultimo atto della finale della Europe Cup femminile, stasera in Austria, di fronte Quattro Mori Cagliari e Linz Froschberg. Venerdì scorso, a Cagliari, nel match di andata il Quattro Mori vinse 3-1, affermazione che permette alla squadra di Curcio di perdere 3-2 o, nella peggiore delle ipotesi, di andare al golden set in caso di sconfitta più severa (3-1 o 3-0). In ogni caso l'obiettivo è vincere due set il prima possibile per sollevare la Coppa

La formazione cagliaritana è giunta ieri a Linz, e torna allo Sportpark Lissfeld, dove nel 2024 disputò una partita di Champions League. Pronte per la sfida Miriam Carnovale, Ma Hengyu, Tania Plaian ed Elizabeth Abraamian che, come allora, ritroveranno l’olandese Britt Erland (104 del mondo), la croata Ivana Malobabic (123) e la thailandese Sutashini Sawettabut (139).

L’equilibrio della doppia sfida è evidenziato dall’andamento della partita di venerdì scorso al Palatennistavolo, quando il Quattro Mori vinse la partita con tre punti al quinto set, con Abraamian (due volte) e Plaian che rimontarono lo svantaggio di 2-1. Il Quattro Mori ha vinto la Europe Cup nel 2023, unica italiana a comparire nell’albo d’oro femminile. Di quella formazione facevano parte, come oggi, il coach Stefano Curcio e Tania Plaian.

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