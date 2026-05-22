Grande, grandissima attesa a La Maddalena e non solo per la prima gara del playoff nazionale di Eccellenza.

In palio c'è la Serie D. Domenica alle 16 l'Ilvamaddalena gioca in trasferta a Viareggio, allo Stadio dei Pini per la gara di andata del playoff. Il ritorno, il 31 maggio a La Maddalena. Primo turno spareggi nazionali.

L'Ilva torna a Viareggio a 37 dall'ultima volta quando le due squadre giocavano in Serie C2. Una sfida fra ex grandi, dal pronostico incertissimo. La squadra torna in Toscana dopo una preparazione particolarmente accurata per l'occasione da mister Favarin. Nessuno fa pronostici: si va in campo per dare il massimo ricordando che questa è una gara da 180 minuti col ritorno in casa.

L'Ilvamaddalena ha alle spalle un passato storico fatto di campionato di Serie C2 e Serie D: il sogno è quello di tornare nella quarta serie nazionale dopo l'amara retrocessione di un anno fa.

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