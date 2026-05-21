Chiuso il rapporto di collaborazione fra la Baunese e l’allenatore della prima squadra e della categoria Allievi, Antonino D'Agostino. «Dopo tre anni – fra sapere la società – si separano le strade con un grande tecnico e una splendida persona, protagonista di una vittoria nel campionato Giovanissimi e di due secondi posti nel campionato Allievi. A lui va il nostro più profondo ringraziamento per aver guidato il gruppo della prima squadra nel difficile campionato di promozione.T i auguriamo il meglio per le prossime sfide professionali e siamo certi che il nostro legame di amicizia e rispetto rimarrà intatto nel tempo».

Nel girone A, la Baunese è appena retrocessa in Prima categoria assieme a Freccia Mogoro e Tonara.

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