Fase decisive nei tornei di Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2 di basket. Nei tre campionati, infatti, c’è in palio la promozione nella categoria superiore.

Serie B Femminile. Partirà domani, alle 17.30 a Fasano (in Puglia), la corsa della Mercede Alghero verso la Serie A/2 Femminile di basket. La formazione catalana, infatti, sarà impegnata nella partita di andata dello spareggio che mette in palio le finali promozione. Avversario il Fasano, compagine pugliese che ha preso parte al girone di Serie B composto da squadre provenienti dalla Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Il ritorno è previsto il prossimo weekend ad Alghero. La vincente dello spareggio accederà alla finale nazionale a 16 squadre, prevista in Friuli: in palio le 3 promozioni in Serie A/2.

Divisione Regionale 1. Nel secondo torneo regionale si assegnano i due posti per la finale playoff. Si scende in campo, infatti, per gara 3 delle semifinali. La vincente delle due gare si giocherà poi la seconda promozione in Serie C. Per non retrocedere, invece, è in programma la prima giornata del girone di ritorno della fase playout. Il quadro completo. Playoff. Semifinali (gara 3): CMB Porto Torres-Astro, domani ore 17.15; Elmas-Genneruxi, domani ore 19. Playout. Prima giornata di ritorno: San Sperate-Mogoro, domani ore 19; Assemini-Ferrini Quartu, domani ore 19.30. Riposa Santa Croce Olbia.

Divisione Regionale 2. Tempo di playoff nei due raggruppamenti regionali. Stasera, al Sud, iniziano le semifinali. Sul parquet scenderanno CUS Cagliari e Condor Monserrato, rispettivamente seconda e terza in classifica nel corso della regular season. Domani sarà la volta di Serramanna e Azzurra Oristano, vale a dire la prima contro la quarta della stagione regolare. Al Nord, invece, Mercede Alghero e Sant’Elene si contenderanno l’ultimo posto per la “Final Four”. Sennori, Masters Sassari e Olimpia Olbia, infatti, hanno già staccato il pass dopo aver vinto la loro serie dei quarti di finale. Il programma completo delle partite. Sud. Semifinali (gara 1): Serramanna-Azzurra Oristano, domani ore 18; CUS Cagliari-Condor Monserrato, oggi ore 20.30. Nord. Quarti di Finale (gara 3): Mercede Alghero-S. Elene, domenica ore 18 (serie 1-1).

© Riproduzione riservata