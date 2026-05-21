Un campionato positivo chiuso al centro della classifica con punti. Gli stessi conquistati dalla Tharros di Oristano, squadra dal passato illustre con lunghi anni giocati anche in Serie D. L'Uta ha suggellato la stagione con la vittoria colta all'ultima giornata contro il Cus Cagliari per 4-2 . Ovvia la soddisfazione della società, dei tifosi e dell'allenatore Antonio Madau. Una soddisfazione che nasce dai numeri: cinquanta i gol fatti, 20 i punti di vantaggio dalla terzultima squadra del girone A della Promozione, il Tonara, retrocesso con Freccia Mogoro e Baunese.

Intanto la società pensa già alla prossima stagione con la conferma dell'allenatore Tonio Madau e del vice allenatore Andrea Manca.

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