Le strade di Mario Fadda e del Taloro si dividono. Il tecnico di Siligo, che in passato è stato anche giocatore della squadra di Gavoi, ha annunciato la decisione di interrompere il rapporto con la società rossoblù. Dopo la salvezza ottenuta con qualche giornata d’anticipo, proiettando il Taloro verso il 27esimo campionato di fila in Eccellenza, Fadda ha fatto un passo di lato a poche settimane dalla conclusione del torneo.

Una decisione arrivata «dopo attente valutazioni» e «in maniera consensuale», chiarisce l’allenatore. «Ringrazio la società per l’opportunità di poter ritornare a Gavoi, ringrazio tutti i giocatori per l’impegno durante tutto il campionato, ringrazio i tifosi, parte fondamentale di questo autentico miracolo sportivo, e infine il mio staff, fatto di uomini veri oltre che di professionisti straordinari». Ora il club, presieduto da Michele Lavra, dovrà sondare il mercato degli allenatori per individuare il successore di Fadda.

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