Dopo una salvezza meritata quanto sofferta, La Pineta (Seconda categoria) guarda già al futuro e riparte da una certezza: Fabio Strazzera sarà ancora alla guida della prima squadra. Il tecnico, che siede sulla panchina biancoverde da cinque stagioni consecutive, ha sempre raggiunto gli obiettivi prefissati dalla società, guadagnandosi sul campo la fiducia della dirigenza.

La conferma rappresenta il primo tassello di un progetto che punta a rendere la squadra sempre più competitiva. La società è infatti al lavoro per costruire un organico rinnovato, con numerosi nuovi innesti destinati a garantire maggiore qualità, esperienza e maturità, sia dal punto di vista tecnico che sotto l'aspetto comportamentale.

«Abbiamo deciso di proseguire con mister Strazzera perché in questi anni ha dimostrato professionalità, competenza e grande attaccamento ai colori della società»>, spiega il presidente Antonio Forte. «Dopo aver conquistato la salvezza vogliamo alzare l'asticella. Stiamo allestendo una rosa importante e il nostro obiettivo è disputare un campionato competitivo, all'altezza delle aspettative e del lavoro che stiamo portando avanti».

Importanti novità riguarderanno anche il settore giovanile, da sempre uno dei punti di forza della società. La Pineta ha infatti inserito nuovi istruttori all'interno dello staff tecnico, figure che porteranno esperienza, entusiasmo e nuove metodologie di lavoro per favorire la crescita dei giovani calciatori.

Ma l'evento che catalizzerà l'attenzione nelle prossime settimane sarà il ritorno del Torneo Paolo Pizzi. Dopo sette anni di assenza, la storica manifestazione torna infatti ad animare lo stadio Bellavista, giungendo alla sua 27esima edizione.

Da lunedì 22 giugno a sabato 27 giugno, l'impianto sportivo ospiterà una settimana all'insegna del calcio giovanile, del divertimento e della condivisione. In campo scenderanno circa 600 ragazzi appartenenti a 15 società sportive, dalle categorie Piccoli Amici fino ai Giovanissimi, per sei giorni di festa che coinvolgeranno atleti, famiglie e appassionati.

«Siamo particolarmente orgogliosi di riportare in vita il Torneo Paolo Pizzi», sottolinea Forte. «Parteciperanno circa 600 ragazzi provenienti da 15 società diverse e saranno sei giorni di grande festa. Per noi non è solo un torneo, ma un momento di aggregazione e crescita per tutto il movimento calcistico giovanile. Progressivamente lavoreremo per riportare questa manifestazione ai fasti di qualche anno fa, quando rappresentava uno degli appuntamenti più importanti del panorama sportivo locale».

Tra programmazione, rinnovamento e valorizzazione dei giovani, La Pineta si prepara così ad affrontare una nuova stagione con entusiasmo e ambizione, pronta a consolidare il proprio ruolo all'interno del calcio del territorio.

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