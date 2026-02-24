L'Himalaya profitta del pareggio del Settimo, riprendendosi il primo posto nel girone A della Seconda categoria. L'Himalaya ha vinto a Villaputzu per 0-1 su un campo notoriamente difficile, il Settimo non è andato oltre il pari (1-1), a Cagliari contro il Mulinu Becciu.

Ha vinto anche il La Salle (3-1 al Kalagonis) con le tre squadre chiuse ora nello spazio di due punti. Himalaya 47 punti, Settimo 46 e La Salle 45. Come a dire che il campionato è tutto da giocare. La quarta in classifica, il Kalagonis a 15 punti di distacco dal terzo posto. Al quinto posto la Jupiter, vittoriosa domenica nel derby con l'Uragano per 4-0.

In coda resta preoccupante la posizione della Ferrini Quartu ultima con 10 punti del Sinnai e de La Pineta, penultima con 14 punti e terzultima a quota 15. Domenica attesa per Burcewi - Accademia Sarrabese, per Settimo-Ferrini Quartu, Castiadase-Jupiter, Uragano-La Salle e Himalaya-Mulinu Becciu. Da seguire anche il derby Kalagonis-Sinnai, La Pineta-Johannes.

