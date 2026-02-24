Domenica per il Santa Teresa inizia un mese che potrebbe rivelarsi decisivo per la salvezza diretta. Al Buoncammino, per l’8ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, arriva l’imbattuta capolista Ossese. Dopodiché, la squadra di Fabio Levacovich sarà impegnata in trasferta col Lanusei, attualmente quinto in classifica.

Seguiranno lo scontro diretto con la Ferrini Cagliari, vice fanalino di coda, a Santa Teresa e il derby col Calangianus, sabato 21 marzo, al Signora Chiara. Prima della sosta e della prima difficilissima sfida di aprile, in programma nel turno prepasquale, con l’Ilvamaddalena al Buoncammino, che avvierà il rush finale.

Il rammarico per lo scontro diretto col Carbonia, perso di misura, è ancora vivo, a maggior ragione perché dopo la sconfitta di sabato i biancocelesti sono scivolati in zona playout con 25 punti. Tuttavia, la classifica è corta, e il Santa Teresa ha dimostrato quest’anno di potersela giocare con tutti, come insegnano gli exploit registrati contro Atletico Uri e Tempio, proprio al Buoncammino.

