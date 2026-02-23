calcio regionale
23 febbraio 2026 alle 21:35
Promozione: mercoledì di Coppa Italia e di recuperiIn programma alle 15 Alghero-Bonorva e alle 16 Arborea-Castiadas
Si giocano mercoledì le semifinali delle gare di andata della Coppa Italia di Promozione. In programma le alle 16 Arborea-Castiadas e alle 15 Alghero-Bonorva.
Sempre mercoledì alle 17,30, si gioca la partita di recupero del girone A di Promozione Uta-Tonara, importantissima per la salvezza.
Alle 15 gioca il recupero di Promozione, girone B Bono-Coghinas. Recuperi anche in Prima categoria: alle 15 per il girone B, Masainas-Verde Isola e Isili-Virtus Furtei.
