Al termine della settima giornata di ritorno solamente 2, delle 5 rappresentanti Galluresi del campionato di Eccellenza, possono ritenersi soddisfatte. Per le altre, invece, è stato un turno per nulla fruttuoso, ma fortunatamente non così tragico per la classifica: con un dato che le accomuna, hanno tutte perso col minino scarto (1-0).

Come da consuetudine snoccioliamo i numeri tenendo in considerazione la classifica, dove a guidare la flottiglia è Ilvamaddalena, seconda con 40 punti. L'undici isolano, affidato da qualche settimana all'ex tecnico dell'Olbia Giancarlo Favarin, ha nettamente superato la Nuorese (3-0), riuscendo anche ad affiancarla in classifica. La Gallura si conferma terra amara per i verdeazzurri che, a partire da Calangianus, hanno inanellato solo sconfitte, cadendo anche a Tempio e Buddusò.

Passando al Tempio, va sottolineato che la vittoria ottenuta a Lanusei è stata particolarmente importante ai fini della classifica, con i ragazzi di Giuseppe Cantara che si piazzano quarti con 37 punti. Continuiamo col Buddusò, che ha trovato sulla sua strada una formazione rinfrancata dalla cura Sebastiano Pinna, con l'intenzione di risalire la china ma restando vigili sulla zona play out, distante solo 2 punti. Terminando il discorso sulle Galluresi, a star peggio di tutte con 25 punti è il Santa Teresa, scivolato in piena zona play out.

© Riproduzione riservata