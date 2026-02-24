tennis
24 febbraio 2026 alle 16:19
Tennis, Lorenzo Carboni sconfitto all'esordioIl tennista algherese eliminato al primo turno nell'Atp Challenger75 di Pune
Lorenzo Carboni è stato eliminato al primo turno nell'Atp Challenger75 di Pune (montepremi 107mila dollari).
Sul cemento indiano, il tennista algherese (443 della classifica mondiale), che compirà 20 anni venerdì, è stato sconfitto con un doppio 6-4 dal giapponese Yuta Shimizu (369 Atp) all'esordio del Pmr Maha Open.
