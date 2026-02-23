Arriva alla settima giornata di ritorno la prima sconfitta stagionale del CUS Cagliari nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. Ad infliggere il primo stop agli universitari, dopo 18 vittorie in altrettante partite, è il San Sperate, grazie ad una prestazione di ottimo livello. Il dato di giornata è che perdono 4 delle prime 5 squadre che guidano la classifica (vince solo il CMB Porto Torres).

Il colpaccio. Una vittoria che ha il sapore dell’impresa quella del quintetto allenato da Jean Patrick Sorrentino, che si impone per 66-64 dopo 40’ di gioco sempre condotti. Pronti via e i padroni di casa si ritrovano sul +9 (20-11 al 10’). A fare la differenza è soprattutto la difesa e all’intervallo il divario raggiunge la doppia cifra sul 34-24. Al rientro dal riposo lungo la situazione non cambia e i biancoverdi incrementano ulteriormente il vantaggio, fino al +15 (49-34 al 30’). Negli ultimi 10’ il tentativo di rimonta del CUS Cagliari che accorcia, però, fino al -2 della sirena finale. Top scorer della gara è Palazzi, del CUS Cagliari, con 22 punti. Per il San Sperate una vittoria che dà morale nella corsa ai playoff. Per il quintetto allenato da Marco Benucci, invece, uno stop che non fa male: il primo posto, infatti, non corre pericoli e il vantaggio sulla seconda rimane rassicurante (+4 sul CMB Porto Torres e una partita da recuperare).

Corsaro. I turritani, dal canto loro, mettono al riparo il loro secondo posto, grazie alla vittoria nello scontro diretto in casa dell’Elmas, per 58-76. Successo che permette alla formazione allenata da Claudio Cau di allungare a 4 punti il divario sul terzo posto, occupato proprio dalla compagine masese. Gli ospiti partono fortissimo e a fine primo quarto il vantaggio è sul +18 (11-29 al 10’). Situazione che non cambia fino all’intervallo, quando il punteggio è fissato sul 27-41. I padroni di casa, nella terza frazione, accorciano il margine a -10 (47-57). Negli ultimi 10’, però, il CMB Porto Torres allunga nuovamente e porta a casa la vittoria. Nelle fila ospiti da segnalare i 21 punti firmati da Cau.

Le altre. Perdono anche la quarta e la quinta forza del torneo, Astro e Genneruxi. I primi vengono superati a domicilio dall’Assemini per 67-78. Dopo 20’ di sostanziale equilibrio (18-17 al 10’ e 35-38 al 20’), gli asseminesi trovano il break dopo l’intervallo (51-59 al 30’), consolidando poi il vantaggio fino al 40’. Da segnalare, nelle fila dell’Assemini, i 25 punti di Spano. Il Genneruxi, invece, perde a Sinnai per 68-55. Ospiti meglio in avvio (11-18 al 10’) e risposta sinnaese che si traduce nella parità del 20’ (34-34). Nella ripresa i padroni di casa trovano buone soluzioni in attacco e limitano la produzione offensiva avversaria: il risultato è il +12 al 30’ (58-46). Ultimi 10’ nel quale Sinnai gestisce e porta a casa una vittoria fondamentale nella corsa playoff. In corsa per la post season anche SAP Alghero e CUS Sassari. Gli algheresi vincono a Mogoro di misura, per 82-84, resistendo ai tentativi finali dei padroni di casa, che hanno in Piras il miglior realizzatore del match con 21 punti. I sassaresi, invece, superano nettamente la Ferrini Quartu per 96-64, chiudendo di fatto la gara già nel terzo quarto. Nel CUS Sassari è Lizzeri il migliore, con 28 punti a referto. Rinviata, infine, Santa Croce Olbia-Atletico Cagliari.

