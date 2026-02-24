Poche le partite disputate, tra quelle in calendario, nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket nel corso dell’ultimo fine settimana.

Sud. In primo piano, nella quarta di ritorno, la vittoria del Cagliari Basket che supera per 70-60 la capolista Azzurra Oristano. Cagliaritani che si ripetono dopo il successo nella partita del girone di andata. Tosadori e compagni guidano il match nel corso di tutti i 40’ di gioco. Il vantaggio è già sopra la doppia cifra al 10’ (22-9). Gli ospiti cercano di reagire nel corso del secondo quarto, ma il margine all’intervallo rimane sul +10 (38-38 al 20’). Nuovo allungo del Cagliari Basket nel terzo quarto (52-38 al 30’) e finale senza particolari scossoni. Il miglior realizzatore è Serri, autore di 11 punti. Nelle altre due partite disputate, doppio colpo esterno. Il Condor Monserrato prosegue il suo buon momento di forma battendo a domicilio il Beta Pirri per 57-71. Gara di fatto chiusa già all’intervallo (26-42 al 20’) e massimo vantaggio raggiunto a fine terzo quarto sul 36-55. Ultimi 10’ nei quali i monserratini gestiscono la situazione fino alla sirena finale. Infine, vittoria della Primavera Gonnosfanadiga, sul parquet de Il Gabbiano, per 55-62. Da stanotte a giovedì in campo Cus Cagliari-Antonianum, Carbonia-Serramanna e Settimo-Marrubiu. Rinviate, infine, Iglesias-Carloforte e La Casa del Sorriso-Genneruxi.

Nord. Nel girone Verde, che stabilirà chi prenderà parte ai playoff promozione, vittorie interne per Sennori e Masters Sassari. I sennoresi battono la S. Elene per 73-57 e conquistano la vetta solitaria del girone. Tra i padroni di casa, da segnalare i 16 punti messi a segno da Moscaritolo. I sassaresi, invece, vincono per 102-68 contro lo Shardana Basket, al termine di una gara sempre sotto controllo. All’intervallo il punteggio è sul 49-33. Dopo un tentativo di riavvicinamento a inizio ripresa (66-55 al 30’), la Masters chiude con il massimo vantaggio di +34. Miglior realizzatore è Mandras, della Masters, con 30 punti. Nel girone Azzurro, netta vittoria casalinga della Virtus Olbia che batte la Pallacanestro Nuoro per 78-53. Olbiesi sempre in controllo, trascinati dai 35 punti messi a segno da Marogna. Infine, successo dell’Arzachena contro il CMB Porto Torres, per 67-40.

