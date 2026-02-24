Esame superato e nuove cinture nere per cinque atleti di Taekwondo dell’Associazione Sportiva Kombat di Santu Lussurgiu. A Cagliari hanno ottenuto il prestigioso avanzamento a livello I Dan che consentirà di proseguire con maggiore motivazione la carriera nell’arte marziale. Un traguardo importante per gli atleti Leonardo Deriu, Angelo Fais, Mario Cadau, Mario Mele e Ciccho Mele davanti al gran master Gianni Sarritzu, cintura nera IX Dan, figura di riferimento della disciplina.

Un risultato eccellente per l’associazione sportiva lussurgese che premia ben 15 anni di seria e rigorosa attività sportiva nel territorio portando avanti lo stile ITF, oggi rappresentato da poche palestre in tutta la Sardegna, mantenendo viva un'arte marziale che continua a formare atleti e persone.

L'ASD Kombat è una forte realtà sportiva che prosegue nel suo cammino di crescita, la scuola ormai da diversi anni insegna Taekwondo e Kick Boxing a partire dai cinque anni di età. Le lezioni sono tenute dal Maestro IV Dan Andrea Deriu con l'istruttrice III Dan Maria Perra, sua compagna di vita. Insegnano sviluppo delle attività motorie, sviluppo fisico, studio delle forme e degli schemi di combattimento e conoscenza teorica. Un valido punto di riferimento per il Taekwondo nel territorio.

«Il Taekwondo - spiega il maestro Andrea Deriu - è un arte marziale che rafforza il corpo, insegna a difendersi, e abitua al rispetto delle regole e all'autocontrollo, per raggiungere un benessere psico-fisico». L’istruttrice Maria Perra: «Questi ragazzi rappresentano il risultato e il giusto premio di tutto il lavoro svolto».

«Dal Covid in poi molte cose son cambiate per il Taekwondo e per tutte le arti marziali che hanno subito un graduale declino. D'altro canto, ha rafforzato la qualità e implementato il livello delle palestre e delle associazioni rimaste in vita. Chi conosce davvero quest’arte non può che continuare a praticarla e tramandarla con passione e costanza», conclude Deriu.

