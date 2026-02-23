Domenica contro il Budoni scatterà il girone di digiuno dell’Olbia. L’ultima vittoria dei bianchi risale, infatti, alla gara di andata del derby tutto gallurese del campionato di Serie D, datata 26 ottobre.

Da allora i bianchi hanno collezionato 8 sconfitte e altrettanti pareggi, l’ultimo dei quali maturato ieri in trasferta contro la Flaminia Civita Castellana. Una trasferta dalla quale l’Olbia, a segno con Furtado, al rientro dalla squalifica, poteva tornare a casa col bottino pieno. Peccato per il gol subito al 96’ (rete di Tascini), che ha ricacciato Ragatzu e compagni al terzultimo posto con 23 punti, a 8 di distanza dalla tredicesima classificata (il Latte Dolce), con cui dovrebbe giocarsi i playout, ma anche dal Budoni, al momento fuori dalla zona retrocessione.

Per il derby rientreranno Anelli, Perrone e Putzu dalla squalifica, ma non Santi, che deve scontare un altro turno al pari dell’allenatore Livieri, sostituito in panchina dal vice Isoni. Inoltre, mancheranno Saggia e Biancu a centrocampo: il primo ha rimediato ieri un rosso diretto (fallo di reazione), mentre per il secondo contro la Flaminia è arrivato il cartellino giallo che fa scattare la squalifica per somma di ammonizioni. Da valutare, infine, le condizioni di Viscovo, assente ieri per un infortunio muscolare.

