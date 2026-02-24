Marcella Dessolis si qualifica per il main draw dell'Itf15 di Sharm El Sheik. Sul cemento egiziano, la tennista nuorese (1250 della classifica mondiale e numero 3 delle qualificazioni), dopo il bye al primo turno, ha superato il tabellone cadetto mettendo in fila due tenniste russe: 6-0, 6-3 Varvara Rubtsova e 6-2, 6-0 Miroslava Medvedeva.

Anche la sorella Barbara (1146 al mondo e accreditata della seconda testa di serie nel tabellone cadetto) ha usufruito di un bye all'esordio, poi ha regolato con un doppio 6-2 la lussemburghese Onalee Wagner, ma ha ceduto 6-4, 6-2 nel turno decisivo davanti alla giapponese Kurumi Tamura.

In doppio, le Dessolis sono la coppia numero 3 del tabellone ed esordiranno contro la lettone Jana Denisenko e l'elvetica Josephine Kunz.

