Tennis, Marcella Dessolis si qualifica in EgittoLa tennista nuorese supera il tabellone cadetto nell'Itf15 di Sharm El Sheikh, mentre la sorella Barbara viene sconfitta nel turno decisivo
Marcella Dessolis si qualifica per il main draw dell'Itf15 di Sharm El Sheik. Sul cemento egiziano, la tennista nuorese (1250 della classifica mondiale e numero 3 delle qualificazioni), dopo il bye al primo turno, ha superato il tabellone cadetto mettendo in fila due tenniste russe: 6-0, 6-3 Varvara Rubtsova e 6-2, 6-0 Miroslava Medvedeva.
Anche la sorella Barbara (1146 al mondo e accreditata della seconda testa di serie nel tabellone cadetto) ha usufruito di un bye all'esordio, poi ha regolato con un doppio 6-2 la lussemburghese Onalee Wagner, ma ha ceduto 6-4, 6-2 nel turno decisivo davanti alla giapponese Kurumi Tamura.
In doppio, le Dessolis sono la coppia numero 3 del tabellone ed esordiranno contro la lettone Jana Denisenko e l'elvetica Josephine Kunz.