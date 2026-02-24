Comprendendo sia le gare del recupero di mercoledì scorso, che quelle disputate domenica 22, il quadro che emerge, per ciò che concerne le "Anglogalluresi" del girone B di Promozione, è davvero assai incoraggiante. Lo è sia se si parla di playoff, ma anche di salvezza diretta.

Partendo, come oramai nostra abitudine, da un esame della classifica, emerge il ruolo guida del gruppo da parte del Coghinas: con 42 punti, la squadra guidata da Paolo Congiu occupa la quarta posizione, dunque perfettamente incastonata nel segmento play-promozione e con la concreta possibilità, qualora facesse risultato nel recupero di domani contro l’Atletico Bono, a sua volta rigenerato dalla "cura" Ciarolu, di aggiungere altri punti. Un gradino sotto, a 41 punti, che equivalgono al 6° posto, si trova il Luogosanto: una formazione, quella guidata da Tony Madeddu, che sta disputando un ottimo campionato e che non si nasconde dietro un dito sul fatto di voler centrare l’obiettivo play off. Scaramanzia a parte, per l’Arzachena, il cui obiettivo dichiarato era la salvezza, si aprono ora scenari ancor più ambiziosi.

Terminiamo la carrellata con le rimanenti due rappresentanti dell’Anglona: il San Giorgio Perfugas ha al suo attivo 30 punti e, se è vero che attualmente non corre pericoli, è altrettanto vero che sono vietati i cali di tensione per non essere risucchiati in zona a rischio.

Il Castelsardo di punti ne ha 29: la situazione è migliorata dopo l’avvento in panchina, lo scorso novembre, di Carlo Nativi, che molti ricorderanno nelle vesti di calciatore con le maglie di Tempio ed Olbia, in C2. Come tecnico si è accomodato su quelle sia del Tempio ma anche del Luogosanto ed attualmente del Castelsardo, che ha preso per mano e sta cercando di condurlo alla salvezza.

