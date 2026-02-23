Sei punti guadagnati nelle ultime due gare, la prima sul campo dell'Anzio, la seconda, ancora più prestigiosa, ieri a Tertenia, contro il fortissimo Trastevere, vice capolista dietro la Scafatese, che non perdeva da tempo. Una bella gara quella giocata dalla Cos risalita in modo perentorio nella classifica anche se per essere certi della salvezza diretta, di punti ne mancano sicuramente ancora tanti. Di certo la Cos vista ad Anzio e ieri in Ogliastra ha tutti i numeri per centrare l'obiettivo. L'allenatore Francesco Loi è stato chiaro sostenendo che la sua squadra ha disputato sicuramente una gara ordinata e attenta contro un grosso avversario.

Un successo arrivato dopo quattro sconfitte consecutive in casa che avevano affondato la squadra in zona play out. Ora la reazione con la Cos volata al settimo posto, assieme al Lodigiani, a soli due punti dai play off e e con quattro punti di vantaggio dai playout. Davvero un bel colpo in appena due partite. Merito del tecnico, merito di tutto lo staff e merito dei giocatori. Il giovanissimo portiere Cutrone, classe 2006, è stato anche capace di parare un rigore con le due squadre ancora in parità (si era sull'1-1). I successivi gol di Feola e Spanu (il prtimo lo ha segnato Anedda), sono poi arrivati per il 3-1 finale, restituendo punti importanti in classifica, oltre che l' entusiasmo a tutto l'ambiente, tifosi compresi. Una vittoria conquistata tra l'altro senza diversi titolari: tra questi Sarritzu, Arboleda, Loi, Rosseti, Piredda e Floris. Bisogna anche aggiungere che quest'anno la Cos ha dovuto spesso rinunciare a titolari importanti in quasi tutte le gare giocate.

Battuto il Trastevere, in casa Cos si guarda ora al prossimo impegno, quello programmato per sabato sul campo della Palmese, squadra costruita per giocare un grande campionato, ma finita ai margini della zona salvezza con 32 punti. Un avversario difficile da affrontare come detto dallo stesso allenatore Loi con l'impegno, il gioco e l'aggressività espressi ad Anzio e ieri contro il Trastevere.

