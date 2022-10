Regolarità e dedizione hanno finalmente dato i loro frutti.

Sebastiano Chessa ha fatto sua stamane la terza edizione della ‘’Marafraus’’, manifestazione di corsa su strada a Guasila di 12 chilometri, organizzata dall’Ampa Training del vicepresidente Fabrizio Serafini. Tra le donne dominio per la triatleta Elisabetta Orrù della Cagliari Atletica Leggera, che non ha lasciato spazio a repliche imponendosi su Leonarda Cantara (Monte Acuto Marathon) e su Vanessa Erbì (Atl. Valeria).

Partenza e arrivo nella pista inaugurata oggi in via Don Caria con Chessa, portacolori degli Amatori Terralba, in testa sin dalle prime battute. A tallonarlo avversari in buona condizione come Michele Cuccu (Marathon Portoscuso), poi secondo, il compagno di squadra Enrico Armas, terzo, e Giuseppe Cocco della Cagliari Atletica Leggera quarto classificato. Il percorso è ricco di saliscendi, tanti gli strappi. Chessa, al giro di boa, si ritrova in testa, guarda un attimo dietro di sé e poi prosegue su un ritmo da 3’40’’ a chilometro che gli consente di imporsi con ampio margine sul secondo avversario, facendo sua la prima vittoria in carriera.

Ottima la risposta del pubblico per una giornata all’insegna dello sport ma anche della cultura. “La manifestazione prende il nome dall’opera ‘’L’oro di Fraus’’ dello storico antropologo di Guasila Giulio Angioni, venuto a mancare cinque anni fa’’, le parole della Sindaca Paola Casula. “Vedere tante persone presenti per noi è un successo e la dimostrazione di quanto lo sport possa unire e creare legami solidi’’.

