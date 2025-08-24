Classe 2001, uruguaiano, Luciano Olaizola è il nuovo acquisto dell'Alghero in Promozione. E' cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Liverpool F.C. (Uruguay). A soli 18 anni debutta in Primera División con il Boston River, per poi proseguire la sua carriera al Progreso. Nel 2022, vive la sua prima esperienza europea in Grecia con il Niki Volos, formazione di Seconda Divisione. Tornato in patria, veste le maglie del Rampla Juniors – con cui conquista la promozione in Primera División – e dell’Uruguay Montevideo. Ora è pronto a portare qualità ed esperienza internazionale all’Alghero.

© Riproduzione riservata