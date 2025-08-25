Colpo di cuore e qualità per la l’Ilvamaddalena, che tessera nuovamente Nicola Serra, centrocampista del 1999 originario di Carbonia. Dopo l’esperienza in Serie D tra Budoni e Fossano, Serra torna in Sardegna con l’obiettivo di essere nuovamente protagonista, con l'Ilvamaddalena, come nella stagione del trionfo in Eccellenza due anni fa.

Un giocatore di grande talento e di esperienza che tornerà sicuramente molto utile alla causa della società e della squadra maddalenina.

© Riproduzione riservata