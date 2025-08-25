il torneo
25 agosto 2025 alle 11:43
Tennis, Lorenzo Carboni sbanca LesaL'algherese batte lo svizzero Remy Bertola e conquista il titolo dell'Itf25 di Lesa
Lorenzo Carboni conquista il titolo nell'Itf25 di Lesa.
Sul rosso piemontese, il 19enne algherese (numero 563 della classifica mondiale) l'ha spuntata 6-3, 6-7(2), 6-2 contro la testa di serie numero 3, l'elvetico Remy Bertola (350) in una finale durata due ore e 36'.
Per Carboni è il primo titolo in questa categoria di tornei e, complessivamente, il secondo internazionale, dopo l'Itf15 di Monastir conquistato a inizio marzo sul cemento tunisino.
