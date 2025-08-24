Eccellenza, all'Iglesias arriva il giovane Mauro AbbruzziNato a Carbonia, classe 2007, è considerato un giocatore giovane dalle grandissime prospettive
Ancora un acquisto dell'Iglesias per rafforzare il settore dei giovani "fuoriquota" da utilizzare nel prossimo campionato di Eccellenza.
Nato a Carbonia, classe 2007, proveniente dalle giovanili dei biancoblu, Maurao Abbruzzi viene considerato un giocatore giovane dalle grandissime prospettive. Intanto la squadra prosegue nella preparazione in vista della Coppa Italia e del campionato.
Una stagione che si annuncia estremamente difficile con contendenti del calibro di Ilva, Uri, Ossese e Villasimius.