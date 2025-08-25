Inizia oggi alle 17.30 con la prima seduta di allenamento la stagione dell’Arzachena, al via del prossimo campionato di Promozione, dove, nel girone B, se la dovrà vedere anche con la super favorita Alghero, determinata a tornare in Eccellenza sotto la guida tecnica dell’ex biancoverde Mauro Giorico.

Il club ha diramato la lista ufficiale dei trenta giocatori della rosa a disposizione del tecnico Mauro Ottaviani, capitanata da Danilo Bonacquisti. Dell’Arzachena Academy Costa Smeralda 2025/2026 fanno parte i portieri Copetti (2002) e Pagliari (2007), i difensori Antonucci (2007), Malu (2005), Mauro (2007), Olgiatti (1998) e Stendardi (2007), che si aggregherà al gruppo giovedì, i centrocampisti Abeltino (2008), Bonacquisti (1987), Alessio Bonora (2004), Croce (2007), Columbano (2006), Donati (2002), Fernandez (1995), Goy (2000), Greggio (2006), Porcu (2008), Pusceddu (2006), Saggia (2006) e Serra (2006), e gli attaccanti Bonivardi (2001), Simone Bonora (2008), Cabral (2002), Cannone (2007), Chejmanek (2006), Chessari (2006), Cordoba (2000), Massafra (2005), Palumbo (2007) e Pirina (2008).

La società annuncia, inoltre, che dal 19 al 21 settembre allo stadio “Biagio Pirina” si terrà la seconda edizione del Trofeo Città di Arzachena “Memorial Martino Mannoni”, riservato agli Under 14: in campo, oltre all’Arzachena, Juventus, Roma, Cagliari e Torres, ma anche Pirri, Carloforte, Olbia Academy, Cos, Antas Iglesias e Futura Calcio.

