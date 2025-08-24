Coppa Italia, Monastir eliminato ai rigori al primo turno preliminareLa squadra di Marcello Angheleddu si illude al 18’ della ripresa, quando il nuovo acquisto Alessandro Aloia sblocca il risultato trasformando un calcio di rigore. Ma allo scadere arriva la beffa
Monastir eliminato (4-1 dopo i calci di rigore) al primo turno preliminare della Coppa Italia di Serie D. La squadra di Marcello Angheleddu si illude al 18’ della ripresa, quando il nuovo acquisto Alessandro Aloia sblocca il risultato trasformando un calcio di rigore. Ma allo scadere arriva la beffa: Bordi firma il pareggio per l’Unipomezia, portando la sfida ai calci di rigore.
Dal dischetto i sardi sbagliano tutti e tre i tentativi, con il portiere dell’Unipomezia Gariti protagonista assoluto.
Unipomezia: Gariti, Bordi, Amadi, Suffer, Binaco (30’ st Ippoliti), De Santis, Esposito (21’ st Morelli), Mokulu, Nunes Da Cunha (21’ st Della Pietra), Peluso (39’ st Attili), Pettorossi.
A disposizione: Bonifacio, Eulisi, Germini, Manu Denis, Okoj.
Allenatore: Casciotti.
Monastir: Fusco, Piseddu, Porru, Jah, Naguel Torre (13’ st Corcione), Suazo (32’ st Ardau), Fangwa, Aloia, Pinna, Piro, Masia (13’ st Tuveri).
A disposizione: Cocco, Tocco.
Allenatore: Angheleddu.
Arbitro: Fermo di Torre Annunziata.
Reti: 18’ st Aloia (rig.), 46’ st Bordi.
Sequenza rigori: Mokulu (Unipomezia) gol, Fangwa (Monastir) parato, Bordi (Unipomezia) gol, Corcione (Monastir) parato, Della Pietra (Unipomezia) gol, Aloia (Monastir) parato.