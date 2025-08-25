Il Latte Dolce rinforza l'attacco: arriva Emmanuel Hammond Tannor, classe 2005, lo scorso anno alla Turris in Serie C dove ha potuto disputare solo 7 gare a causa del fallimento del club.

Nato ad Accra (Ghana), si trasferisce in Svezia all’età di 3 anni. Cresciuto nel Settore Giovanile del Göteborg, viene notato dagli osservatori del Parma e con gli emiliani gioca insieme ad Alessandro Circati e Anas Haj Mohammed, ora stabilmente nella Prima Squadra crociata. Lo scorso anno vive la prima esperienza da senior tra i professionisti con la Turris.

Tannor ha vestito in 35 occasioni la maglia della Nazionale giovanile svedese, segnando anche 10 gol, oltre che diversi assist.

Queste le dichiarazioni di Emmanuel Hammond Tannor: “Questa stagione voglio dare tanto alla squadra e ai miei compagni, con gol e assist. Siamo una squadra giovane, ma con grandi possibilità di crescere e di fare una bella stagione. Fini è un allenatore che dà fiducia ai suoi giocatori e io voglio ripagarla con il lavoro quotidiano e le prestazioni in campo”.

