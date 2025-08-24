Dopo la retrocessione dall'Eccellenza, il Ghilarza prepara il prossimo campionato di Promozione. La squadra è stata addidata al tecnico Massimiliano Mura. La società ha raggiunto anche l'accordo col centrocampista, classe 2003, Pierre Anahel Bile Jama, che arriva dalla Ferrini dove ha conquistato la salvezza nello scorso campionato di Eccellenza.

Nato in Camerun, Bile ha giocato soprattutto in Svizzera con le maglie di Chênois, Terre Sainte. Vanta anche sei presenze al Meyrin, formazione di 1. Liga, il quarto livello del campionato elvetico.

