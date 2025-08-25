Ls Cos è sempre presente sul mercato in vista del campionato di Serie D. La società ha concluso le trattative per l'acquisto del difensore Niccolò Rosseti (1990), proveniente dall’Atletico Uri. Sulle corsie laterali si inserisce il giovane Vittorio Satalino (2006), reduce da un’annata al Fossombrone. Ingaggiato anche il portiere Ahmed Mejri (2001), lo scorso anno al Bari Sardo.

A rinforzare la corsia mancina ci sarà Francesco Intinacelli (2001), ex Notaresco e cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli. Spazio anche ai giovani con l’arrivo di Simone Dessena (2006), cresciuto nell’Olbia e già visto con l’Ilvamaddalena, e il ritorno in Sardegna del centrocampista Alessio Murgia (1997), ex Fasano che ha iniziato la carriera nelle giovanili del Cagliari.

Intanto l'allenatore Francesco Loi e i suoi collaboratori forzano la preparazione in vista dell'esordio in campionato. L'esordio è previsto per il 7 settembre a Tertenia contro il Latte Dolce.

© Riproduzione riservata