Sarà la serie A1 più affollata di sempre da squadre sarde. Quattro, su otto, nel torneo maschile, altrettante su sei squadre partecipanti, nella A1 femminile. È la conseguenza di una stagione trionfale, con il TT Sassari campione d’Italia, le promozioni di Muravera e Santa Tecla Nulvi, la Coppa Italia della Marcozzi, senza dimenticare la finale scudetto femminile del Norbello.

Serie A1 maschile

La prima giornata inizia il 17 settembre, mercoledì, con Marcozzi-Bagnolese, due giorni dopo Muravera-Messina, e sabato 20 il debutto casalingo dei campioni d’Italia del TT Sassari con il Servigliano. Il Santa Tecla Nulvi esordirà in trasferta a Carrara.

Sassari ha confermato il solo Andrea Puppo, ed ha ufficializzato il russo Nikita Artemenko, ex Prato. Scorrendo le classifiche individuali risulta che Marco Antonio Cappuccio ha lasciato Norbello per Sassari.

La Marcozzi ha confermato il trio Carlo Rossi, Federico Vallino Costassa e Jeet Chandra, a cui si aggiunge il rumeno Rares Sipos. Resta a disposizione il portoghese Enio Mendes.

Muravera ha arruolato il fresco campione d’Europa Under 15 doppio e a squadre, Francesco Trevisan, insieme al promettente Jacopo Cipriano, classe 2007 e numero 11 d’Italia.

L’altra neopromossa Santa Tecla Nulvi ha tesserato il polacco Jakub Dyjas, il russo Petr Fedotov e il cileno Nicolas Burgos che affiancheranno il trio protagonista della romanzesca promozione, Mattias Mongiusti, Tomas Koldas e Costantino Cappuccio.

Serie A1 femminile

Si parte il 22 ottobre con due derby, Quattro Mori-Norbello e TT Sassari-Muravera.

Norbello, come da tradizione, scoprirà le carte all’ultimo momento. Il Muravera conferma Vorobeva e Roncallo, e promuove Francesca Seu e Sofia Minurri. Scalpita la nuova arrivata Candela Sanchi. Volti nuovi nel Quattro Mori, la cinese Ma Hangyu e la francese Pauline Chasselin, che affiancheranno Elizabet Abraamian, Miriam Carnovale e Tania Plaian, in fase di ripresa dopo un grave infortunio.

TT Sassari ha confermato al momento Elena Rozanova, Tatiana e Teodora Simon.

Coppe europee

Quattro squadre sarde saranno impegnate nelle due principali competizioni. Quattro Mori e Santa Tecla in Champions League, Marcozzi e TT Sassari in Europe Cup. Quattro Mori, testa di serie nel torneo femminile, entrerà in scena nel secondo turno. Subito in campo Santa Tecla, nella competizione maschile, nel prossimo weekend a Novi Sad, in Serbia. Ancora da definire le date del primo turno della Europe Cup, con la Marcozzi nel girone A maschile, e TT Sassari nel girone A femminile.

