Lorenzo Carboni a un passo dal titolo nell'Itf25 di Lesa.

Sul rosso piemontese, il diciannovenne algherese (numero 563 della classifica mondiale) ha eliminato con un doppio 6-3 la testa di serie numero 4: l'ucraino Oleksandr Ovcharenko (378 Atp).

In finale affronterà la testa di serie numero 3, l'elvetico Romy Bertola (350).

