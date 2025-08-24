tennis
24 agosto 2025 alle 16:27
Lorenzo Carboni a un passo dall’Itf25 di Lesa: è in finaleL'algherese batte anche l'ucraino Ovcharenko e sfida lo svizzero Bertola nell’ultimo atto
Lorenzo Carboni a un passo dal titolo nell'Itf25 di Lesa.
Sul rosso piemontese, il diciannovenne algherese (numero 563 della classifica mondiale) ha eliminato con un doppio 6-3 la testa di serie numero 4: l'ucraino Oleksandr Ovcharenko (378 Atp).
In finale affronterà la testa di serie numero 3, l'elvetico Romy Bertola (350).
