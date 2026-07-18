Sardi in evidenza nella seconda giornata dei Campionati italiani di Seconda categoria di tennis maschile sui campi in terra battuta del Tc Cagliari: anche loro si giocheranno domani l’accesso al tabellone finale del torneo che assegna lo scudetto.

Ottimo esordio (doppio 6-2) del "padrone di casa" Samuele Porcu contro il napoletano Franco Ciafardini. Più complicata e in rimonta la vittoria di Mattia Secci (Quattro mori tennis team) sul il perugino Tommaso Clementini: 3-6, 6-3, 6-2. Senza storia la prima di Riccardo Ciulli (Quattro mori) contro il 2.8 napoletano Pietro Monfrecola: doppio 6-0. Bene anche Cristian Pilia (Sporting Ct Quartu): doppio 6-4 contro Giuseppe Pazzi del Tc Vomero. E si presenta con un successo anche Daniel Frasconi (Tc Terranova) contro Antonio Di Giacomo del Tc Napoli: 7-5, 6-3. Tommaso Nurra (Tc Alghero) passa il turno in due set (doppio 6-4) contro il portacolori del Canottieri Roma Andrea Meneschincheri.

Domani, al Tc Cagliari i primi verdetti del torneo per assegnare i dieci posti nel tabellone finale. Poi, da lunedì i Campionati (montepremi 13mila euro) entreranno nel vivo con l’arrivo in Sardegna dei big, primo tra tutti il campione in carica Alessandro Ingarao.

Sarà una settimana caldissima: in palio scudetto del singolare e del doppio. Finali sabato 25 luglio.

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