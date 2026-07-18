Sardi in evidenza nei Campionati ItalianiA Cagliari, buone prove per Samuele Porcu, Mattia Secci, Riccardo Ciulli, Cristian Pilia, Daniel Frasconi e Tommaso Nurra
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sardi in evidenza nella seconda giornata dei Campionati italiani di Seconda categoria di tennis maschile sui campi in terra battuta del Tc Cagliari: anche loro si giocheranno domani l’accesso al tabellone finale del torneo che assegna lo scudetto.
Ottimo esordio (doppio 6-2) del "padrone di casa" Samuele Porcu contro il napoletano Franco Ciafardini. Più complicata e in rimonta la vittoria di Mattia Secci (Quattro mori tennis team) sul il perugino Tommaso Clementini: 3-6, 6-3, 6-2. Senza storia la prima di Riccardo Ciulli (Quattro mori) contro il 2.8 napoletano Pietro Monfrecola: doppio 6-0. Bene anche Cristian Pilia (Sporting Ct Quartu): doppio 6-4 contro Giuseppe Pazzi del Tc Vomero. E si presenta con un successo anche Daniel Frasconi (Tc Terranova) contro Antonio Di Giacomo del Tc Napoli: 7-5, 6-3. Tommaso Nurra (Tc Alghero) passa il turno in due set (doppio 6-4) contro il portacolori del Canottieri Roma Andrea Meneschincheri.
Domani, al Tc Cagliari i primi verdetti del torneo per assegnare i dieci posti nel tabellone finale. Poi, da lunedì i Campionati (montepremi 13mila euro) entreranno nel vivo con l’arrivo in Sardegna dei big, primo tra tutti il campione in carica Alessandro Ingarao.
Sarà una settimana caldissima: in palio scudetto del singolare e del doppio. Finali sabato 25 luglio.