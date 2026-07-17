Carbonia. Il Barbusi non vuole più fare la cenerentola del calcio sulcitano: per rimarcare la voglia di tornare fra le grandi di Carbonia, già apparsa evidente nel corso della stagione appena conclusa, oggi 17 luglio alle 21 la frazione di Barbusi ospita la rassegna "Goal e Musica- food e divertimento" , organizzato dal club calcistico con la distribuzione di una cena solidale.

Non è un appuntamento casuale: una decina di anni fa il club era in Seconda categoria, poi la discesa in Terza, il triste congelamento per anni delle attività, e quattro anni fa il nuovo decollo che due mesi fa -nel girone C - l'ha portato ad arrivare secondo in campionato, alle spalle ma non distante del Carloforte. Guidato dall'allenatore Marco Pilloni, dal capocannoniere Mattia Giganti (22 reti), e dalle famiglie Piras (Sandro e Pierpaolo), la rifondazione ha dato esiti felici. Ma non basta più.

«Non vorremmo illuderci - afferma Graziano Piras, direttore generale - ma per tanti anni arrivare secondi è equivalso al ripescaggio automatico di categoria: siamo fiduciosi che nei prossimi giorni possano arrivare notizie interessanti pure per noi, d'altronde i ragazzi se lo sono meritati in campo».

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