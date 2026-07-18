La Fc Alghero non procederà all’iscrizione ai campionati di calcio a 11 per la stagione 2026/27. Ad annunciarlo è la società giallorossa, che, si legge in una nota "aveva avviato e portato avanti fino alle ultime ore le interlocuzioni necessarie a proseguire l’attività. Al termine di questo percorso è emerso che non sussistono le condizioni idonee per affrontare la stagione con le garanzie che Fc Alghero ritiene indispensabili verso i propri tesserati e le loro famiglie. Tra i diversi fattori considerati rientra anche l’assenza di un impianto stabile ad Alghero. L’attività di Fc Alghero prosegue sugli altri fronti sui quali la società è impegnata da tempo e ai quali sarà dedicata la prossima stagione".

“Abbiamo lavorato fino all’ultimo per esserci", dichiara il presidente Andrea Alessandrini, "Le interlocuzioni per proseguire sono andate avanti fino a poche ore fa, e chi era coinvolto sa che ci abbiamo provato davvero. Alla fine le condizioni per affrontare la stagione come volevamo affrontarla non si sono determinate: alcune dipendevano da noi, altre no, e non ho intenzione di trasformare questa decisione in un elenco di responsabilità altrui. Una cosa la dico perché è un fatto, non una recriminazione: da quattro anni non abbiamo un impianto stabile ad Alghero, e questo pesa. Ma non è l’unica ragione, e non voglio che passi come un alibi. Capisco che una decisione annunciata adesso possa sorprendere. Non è stata presa con leggerezza: è arrivata alla fine di un tentativo, quando è stato chiaro che quel tentativo non bastava. Preferiamo fermarci un anno con lucidità piuttosto che partire sapendo di non poter garantire ai nostri tesserati e alle loro famiglie quello che meritano. Chi ci conosce sa che non abbiamo mai fatto le cose a metà: nemmeno stavolta. Il primo pensiero va ad Adriano Serra. Adriano doveva guidare la nostra prima squadra e in queste settimane ha lavorato con noi, fino all’ultimo, per costruirla. Ci ha messo competenza, tempo ed entusiasmo in un progetto che purtroppo non vedrà il campo, e lo ha fatto con una serietà che voglio riconoscere pubblicamente. Il dispiacere più grande di questa decisione è verso di lui e verso chi stava scegliendo di venire a giocare con noi. Cito il suo nome, ma so bene che ne rappresenta molti altri. Il grazie va a tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere in questo progetto sportivo (tesserati, allenatori, dirigenti, volontari, famiglie, sostenitori). Se Fc Alghero esiste è perché in queste persone c’è una parte di città che non si è mai arresa. Fc Alghero non si ferma. La prossima stagione la dedicheremo agli altri fronti su cui lavoriamo dal primo giorno, con la stessa cura di sempre. Il progetto continua, cambia solo la strada che percorre quest’anno. Ci vediamo presto. Su altri campi, per ora”, chiosa il patron giallorosso.

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