eccellenza
18 luglio 2026 alle 21:50
Lanusei, dal Cagliari arrivano i giovani Lobina, Civile e PedditziTre talenti classe 2008: un attaccante, un centrocampista e un difensore
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Il Lanusei si rafforza con tre giovani di sicuro talento. Tesserati Giaime Lobina, attaccante, Matteo Civile, centrocampista, e Simone Pedditzi, difensore, tutti del 2008.
Tre ragazzi che arrivano dal Cagliari, motivati e pronti a crescere insieme alla squadra, mettendo entusiasmo ed energia al servizio della squadra ogliastrina.
Il Lanusei disputerà il campionato di Eccellenza.
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