Il Lanusei si rafforza con tre giovani di sicuro talento.  Tesserati Giaime Lobina, attaccante, Matteo Civile, centrocampista, e Simone Pedditzi, difensore, tutti del 2008.

Tre ragazzi  che arrivano dal Cagliari, motivati e pronti a crescere insieme alla squadra, mettendo entusiasmo ed energia al servizio della squadra ogliastrina.

Il Lanusei disputerà il campionato di Eccellenza.
 

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