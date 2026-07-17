Colpo grosso dell’Arzachena, che per il prossimo campionato di Promozione si assicura le prestazioni di Juan Vera Rubio. Oltre a conoscere bene il calcio sardo per aver indossato negli ultimi anni le maglie di Atletico Bono, Macomerese e Castelsardo, l’attaccante spagnolo, classe 1994 e un bottino di 15 gol nell’ultima stagione, è quel che ci vuole per puntellare un reparto che vanta già giocatori importanti.

«Dopo l’ottima annata con le maglie di Macomerese e Castelsardo, dove si è confermato come uno dei migliori giocatori della categoria, l’attaccante originario di Tobarra arriva in biancoverde, pronto a mettersi in gioco”, annuncia attraverso i canali ufficiali l’Arzachena, che dopo aver confermato Edoardo Donati, con Juan Vera Rubio si garantisce un altro bomber da doppia cifra.

Una curiosità: lo scorso anno la punta iberica ha affrontato i galluresi all’andata tra le fila della Macomerese e al ritorno con la casacca del Castelsardo, e in entrambi i casi da subentrato. Per il club smeraldino si tratta del terzo nuovo acquisto del mercato estivo dopo gli ingaggi dell’esperto difensore Cristian Sosa e del portiere under Walter Vassallo.

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