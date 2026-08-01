La stagione del Santa Teresa ha preso il via ufficialmente ieri con la riunione tra dirigenti, staff tecnico e squadra, andata in scena al Centro Taphros presso la stazione marittima di Santa Teresa Gallura.

Un pomeriggio dedicato alle presentazioni e all’illustrazione degli obiettivi per il prossimo campionato di Eccellenza, che si prospetta molto competitivo. Al Centro Taphros sono stati introdotti i nuovi membri dello staff tecnico guidato dal confermato Fabio Levacovich e i nuovi acquisti della rosa 2026/27, i fuori quota e i giocatori confermati dallo scorso anno. Il tutto sotto l’occhio attento della dirigenza, presente al gran completo a partire dal presidente Corrado Fois, che ha rivolto un caloroso in bocca al lupo al gruppo in vista della nuova e importante stagione.

Oggi si torna in campo per iniziare la preparazione precampionato allo stadio Buoncammino, una fase che sarà caratterizzata da diverse amichevoli, anche con squadre di categoria superiore, che la società comunicherà nei prossimi giorni.

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