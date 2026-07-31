Continua a prendere forma il Santa Giusta, squadra che nella prossima stagione prenderà parte al campionato di Prima Categoria.

La rosa guidata da Gianni Lutzu, nelle scorse ore, si è arricchita di altri tre volti nuovi: quelli di Mattia Saba, Alessio Pavcic e Gabriele Contu. Saba, attaccante, nelle ultime due stagioni è stato protagonista della scalata del Macomer dalla Seconda Categoria alla Promozione. Per Pavcic, invece, è un ritorno dopo la stagione disputata a Macomer.

Contu, infine, è un giovane centrocampista, santagiustese alla prima esperienza con la maglia del suo paese.

I nuovi innesti vanno ad aggiungersi agli arrivi di Luca Sireus (ex Simaxis), Jacopo Pinna (dalla San Marco), Andrea Carta (ex Samugheo), Mattia Fadda (anche lui ex Samugheo), Mirko Sodu (dal C.R. Arborea), Tommaso Pinna (ex San Marco) e Alessandro Bordignon (ex C.R. Arborea). Inoltre, nelle scorse ore la società lagunare ha ufficializzato anche la conferma dell’attaccante Giacomo Miscali.

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