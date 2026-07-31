Da domani il collegamento ferroviario tra la stazione di Cagliari e l'aeroporto "Mario Mameli" sarà potenziato grazie all'attivazione di due nuove coppie di corse serali di treni del Regionale di Trenitalia pensate per garantire una migliore copertura nella fascia oraria degli ultimi voli in arrivo e in partenza dallo scalo.

Da Cagliari verso l'aeroporto la prima nuova partenza sarà alle 23 con arrivo a Elmas alle 23.13; la seconda partenza alle 23.46, con arrivo alle 23.59. Dall'aeroporto verso Cagliari, prima partenza alle 23.23, e arrivo a Cagliari alle 23.36; seconda partenza alle 00.12, arrivo a Cagliari alle 00.25.

«È un intervento concreto che risponde a una richiesta che ci è stata rappresentata più volte dagli utenti» dichiara l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca «con queste nuove corse colmiamo un vuoto importante nei collegamenti serali tra Cagliari e il principale aeroporto della Sardegna, offrendo una soluzione più efficiente a chi viaggia e a chi lavora nello scalo».

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