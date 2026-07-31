Promozione, ad Arborea ufficializzato lo staff tecnico della prima squadraLa società presieduta da Amerigo Colusso, già al termine della scorsa annata, ha messo le proprie basi partendo dalla conferma di Maurizio Firinu in panchina
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Ufficializzato, in casa Arborea, lo staff tecnico della prima squadra in vista della prossima stagione. Annata che prenderà il via il prossimo 10 agosto, quando al “Gino Neri” inizierà la preparazione atletica in vista del campionato di Promozione.
La società presieduta da Amerigo Colusso, già al termine della scorsa annata, ha messo le proprie basi partendo dalla conferma di Maurizio Firinu in panchina.
Firinu era subentrato a metà stagione a Nicola Battolu. Il vice sarà Alessio Costella, mentre nel ruolo di preparatore dei portieri arriva Adriano Bachis. Chiudono lo staff tecnico il preparatore atletico, Fabio Pittau, e i collaboratori tecnici Davide Piras e Luca Panetto.
Nelle prossime ore la società gialloblù comincerà le presentazioni dei giocatori che faranno parte della rosa.