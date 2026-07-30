Un nuovo bomber per il Capoterra: arriva Cristian Pisano
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Continua il mercato in entrata del neopromosso Capoterra. Nella giornata di oggi, 30 luglio, i biancorossi annunciano l'ufficialità di Cristian Pisano che vestirà biancorosso nella prossima stagione.
Pisano, attaccante classe 1986, arriva da svincolato dopo essere stato un giocatore del Sant'Elena in Promozione e, ancora prima, un trascinatore del Vecchio Borgo Sant'Elia in Prima Categoria. La sua esperienza darà una mano alla causa del Capoterra in un campionato che si preannuncia combattuto e ricco di colpi di scena.
Sull'ufficialità, la nota del club: "KIMBO È BIANCOROSSO! Oggi abbiamo il piacere di presentarvi Cristian Pisano come nuovo acquisto per l’imminente stagione sportiva. Cristian rafforzerà il reparto degli attaccanti a disposizione di mister Canosa. Negli ultimi anni ha militato nel Vecchio Borgo Sant’Elia e nel Sant’Elena.".