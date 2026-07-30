Nuovo riconoscimento per il movimento arbitrale isolano. Davide Frau, classe 2004, originario di Siamaggiore e appartenente al GAP Cagliari, è stato inserito nell’organico degli arbitri abilitati a dirigere le partite della Serie B Interregionale nella stagione 2026-2027.

Il salto di categoria arriva dopo la positiva annata disputata sui parquet della Serie C, durante la quale il giovane direttore di gara ha messo in mostra preparazione tecnica, personalità e capacità di gestire anche le fasi più delicate degli incontri. La promozione rappresenta una nuova tappa di un percorso costruito attraverso il lavoro sul campo, la preparazione atletica e il costante approfondimento del regolamento.

Un passaggio importante nella sua formazione è stata la partecipazione alla Scuola arbitrale di Casalnuovo di Napoli, esperienza condivisa con altri due rappresentanti della pallacanestro sarda: Alessandro Cocco, classe 2002 di Quartu Sant’Elena e anche lui del GAP Cagliari, e Matteo Fancellu, classe 2001, appartenente al GAP Sassari. I tre arbitri hanno seguito un programma dedicato agli aspetti tecnici, atletici e psicologici della direzione di gara, confrontandosi con colleghi provenienti da altre realtà italiane.

Alla promozione sono arrivati anche i complimenti ufficiali della Fip Sardegna. In una nota, il presidente Salvatore Serra, insieme ai consiglieri e ai collaboratori del Comitato regionale, ha espresso la soddisfazione per il risultato raggiunto da Frau, rivolgendogli gli auguri per la nuova esperienza nel panorama cestistico nazionale.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal presidente del CIA Sardegna, Stefano Erriu, che ha sottolineato come la promozione premi il talento, la dedizione e i sacrifici del giovane arbitro. Un risultato che, secondo Erriu, conferma anche la qualità del lavoro di formazione portato avanti in Sardegna e il valore di una nuova generazione di direttori di gara pronta a misurarsi nei campionati nazionali.



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