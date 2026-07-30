Ufficiale lo staff tecnico del Samugheo, compagine che prenderà parte al prossimo campionato di Promozione regionale di calcio. “Un gruppo di lavoro giovane e di primissimo livello per competenze e capacità – si legge nel comunicato della società - che non si limiterà alla sola prima squadra ma, con compiti differenti, anche al rafforzamento dell’intero settore giovanile”. L’allenatore che guiderà la prima squadra sarà Federico Trudu, 37 anni, di Oristano, con esperienze sulle panchine di Oristanese e Arborea, nel settore giovanile del Cagliari (vice in Under 18 e 3 anni da primo allenatore dell’Under 15 e due volte dell’Under 16). Al suo fianco ci sarà Andrea Lombardi, 35 anni, di Oristano, che oltre ad assumere il ruolo di allenatore in seconda sarà anche preparatore dei portieri, negli ultimi 3 anni Responsabile Tecnico di Oristano dei progetti SGS FIGC e in precedenza tecnico sempre per il settore giovanile e scolastico. Ha svolto il ruolo di preparatore dei portieri alla Tharros. Trudu potrà contare anche su Simone Manca, lo scorso anno alla guida della Sanverese, che sarà collaboratore tecnico della prima squadra, allenatore degli Allievi e Responsabile Tecnico del settore giovanile. Infine, conferma per Andrea Soddu, 30 anni, di Laconi, che svolgerà il ruolo di preparatore atletico. Da ormai 4 anni con la prima squadra del Samugheo, ha lavorato con Luca Murgia, Giorgio Ferraro e Alberto Piras. L’inizio della preparazione atletica è prevista per lunedì 10 agosto.

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