E' stato in passato un calciatore dell'Iglesias, ora ne diventa l'allenatore, ricordando che ha già contribuito a portare la squadra in Promozione nel campionato 2021/22.

Daniele Porcu ha accettato l'incarico e guiderà l'Iglesias in Eccellenza. Porterà sicuramente una mentalità vincente, dopo aver trionfato nel campionato di Promozione della scorsa stagione alla guida del Terralba che ha portato in Eccellenza vincendo il girone A della Promozione.

Un tecnico in ascesa che a Iglesias promette di continuare con i suoi piani di lavoro, mirati a creare gioco e a fare classifica.

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